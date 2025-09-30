Panamá Nacionales -

Mi Bus inicia proceso de adquisición de 60 buses eléctricos

Mi Bus anunció que ha inbiciado el proceso de precalificación de las empresas interesadas en participar del proceso de licitación de 60 buses eléctricos, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El gerente general, Carlos Sánchez Fábrega, detalló que también se comprarán buses más pequeños para ingresar a las barriadas.