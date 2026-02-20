Coclé Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 14:21

MiCultura anuncia hallazgo de tumba con tesoros de oro en El Caño

MiCultura confirma el descubrimiento de la Tumba 3 en Coclé, un entierro de alto estatus con piezas de oro que revelan el poder prehispánico.

MiCultura
Por Christopher Perez

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó el cierre de la temporada de excavaciones 2026 en el Sitio Arqueológico El Caño, en Natá, con un descubrimiento excepcional. Se trata de la Tumba 3, una estructura funeraria que alberga un entierro múltiple encabezado por un personaje de alto estatus, rodeado de un impresionante ajuar de oro y cerámicas finas.

MiCultura
MiCultura: detalles del hallazgo y piezas de prestigio

Los trabajos, financiados por MiCultura y ejecutados por la Fundación El Caño, revelaron que el individuo central se encontraba en posición extendida y acompañado por otros individuos. La importancia sociopolítica de este personaje quedó evidenciada por la riqueza de los objetos de prestigio encontrados a su alrededor, los cuales demuestran su jerarquía dentro de la comunidad prehispánica.

Entre las piezas recuperadas destacan ornamentos metálicos como pectorales, orejeras y brazaletes, además de cerámicas con iconografía propia de la tradición artística regional. Este hallazgo confirma que El Caño mantuvo vínculos políticos y económicos estrechos con otros centros contemporáneos como Sitio Conte, compartiendo una tradición cultural y tecnológica avanzada en la metalurgia.

El Caño como centro de investigación nacional

La evidencia acumulada en la Tumba 3 permite revisar los modelos sobre el surgimiento de jefaturas complejas en el istmo, sugiriendo la existencia de sociedades centralizadas que operaron entre los siglos VIII y XI d.C. Estas comunidades tenían la capacidad de organizar redes de intercambio a larga distancia y ceremonias de gran escala, consolidando a este sitio como uno de los cementerios prehispánicos más importantes de la región.

Durante su visita al sitio en la provincia de Coclé, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la relevancia de dar continuidad a estos proyectos. El objetivo principal de la institución es potenciar el Museo de El Caño como un centro de investigación y educación para que todos los panameños y visitantes puedan conocer a fondo el registro funerario, el poder político y las prácticas rituales de nuestros antepasados.

