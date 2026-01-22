Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 11:07

MiCultura y exfutbolista Román Torres fortalecen proyecto Latidos del Barrio

Alianza entre MiCultura y Román Torres busca fortalecer Latidos del Barrio, un proyecto que impulsa arte, deporte y convivencia en comunidades vulnerables.

Román Torres y Ministra Maruja Herrera.

Román Torres y Ministra Maruja Herrera.

MiCultura
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, sostuvo un encuentro con el exfutbolista panameño Román Torres, con el objetivo de reforzar alianzas que impulsen el proyecto Latidos del Barrio, una iniciativa enfocada en comunidades en situación de vulnerabilidad.

Durante la reunión se destacó la importancia de utilizar el arte, la música, el deporte, el teatro y la danza como vehículos para la inclusión social, la convivencia pacífica y la recuperación de espacios públicos, brindando alternativas de desarrollo humano a niños, jóvenes y familias.

También te puede interesar: MiCultura: monumento chino se mantendría en el Mirador del Pacífico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014360603633086504?s=20&partner=&hide_thread=false

El compromiso social de Román Torres

Román Torres, recordado por su histórica anotación que llevó a Panamá a su primer Mundial de Fútbol en 2018, ha mantenido una participación activa en proyectos comunitarios orientados a la prevención de la violencia y el fortalecimiento de valores a través del deporte. Su experiencia y liderazgo buscan inspirar a nuevas generaciones.

El proyecto Latidos del Barrio promueve procesos culturales y deportivos sostenibles en comunidades con altos niveles de riesgo social, apostando por el talento local y la participación ciudadana como ejes para la transformación social.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir sumando esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para ampliar el impacto de esta iniciativa a nivel nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Equipos médicos de EE.UU. atienden a pacientes en Colón y Coclé

Alcaldía abre convocatoria para microempresarios del Carnaval Vol. Caribe 2026

Reforma educativa en Panamá: experta señala que "el reto ya no es qué cambiar, sino cómo hacerlo"

Recomendadas

Más Noticias