MiCultura y exfutbolista Román Torres fortalecen proyecto Latidos del Barrio

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, sostuvo un encuentro con el exfutbolista panameño Román Torres , con el objetivo de reforzar alianzas que impulsen el proyecto Latidos del Barrio, una iniciativa enfocada en comunidades en situación de vulnerabilidad.

Durante la reunión se destacó la importancia de utilizar el arte, la música, el deporte, el teatro y la danza como vehículos para la inclusión social, la convivencia pacífica y la recuperación de espacios públicos, brindando alternativas de desarrollo humano a niños, jóvenes y familias.

El compromiso social de Román Torres

Román Torres, recordado por su histórica anotación que llevó a Panamá a su primer Mundial de Fútbol en 2018, ha mantenido una participación activa en proyectos comunitarios orientados a la prevención de la violencia y el fortalecimiento de valores a través del deporte. Su experiencia y liderazgo buscan inspirar a nuevas generaciones.

El proyecto Latidos del Barrio promueve procesos culturales y deportivos sostenibles en comunidades con altos niveles de riesgo social, apostando por el talento local y la participación ciudadana como ejes para la transformación social.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir sumando esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para ampliar el impacto de esta iniciativa a nivel nacional.