MIDA entrena a cinco cachorros para detectar productos agropecuarios en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) informó que cinco cachorros iniciaron su proceso de entrenamiento para la detección de productos agropecuarios, en el Centro de Entrenamiento Canino de la Unidad Canina de Cuarentena Agropecuaria (UCA). Durante esta primera etapa, los animales son evaluados para identificar sus habilidades naturales y desarrollar las capacidades necesarias para futuras labores de inspección.

De acuerdo con la institución, los canes son sometidos a una evaluación general de sus instintos e impulsos naturales, características que permiten determinar cómo responden a los ejercicios de detección. El proceso también incluye actividades progresivas de socialización y adaptación a diferentes ambientes.

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¿Cómo entrenan a los perros de la Unidad Canina del MIDA?

Durante su preparación, los cinco cachorros participan en ejercicios diseñados para familiarizarlos con distintas condiciones que podrían encontrar durante las labores de inspección.

Entre las actividades se encuentran la exposición controlada a ruidos y diferentes superficies, como pisos, baldosas, grama y gravilla.

Estas prácticas buscan que los animales desarrollen seguridad y confianza al desplazarse por distintos espacios, como parte de su preparación para las tareas de detección de productos agropecuarios.

Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los cinco perros se encuentran en buen estado de salud y presentan avances positivos en su preparación.

La institución señaló que el proceso continúa conforme a las distintas fases establecidas en el programa de entrenamiento de la Unidad Canina de Cuarentena Agropecuaria.