Minera Panamá: CCIYAP llama al Gobierno a garantizar el libre tránsito

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1724907833517314101&partner=&hide_thread=false "Mañana y siempre el Gobierno debe garantizar el libre tránsito y debe hacer cumplir la Constitución, los cierres de vías a nivel nacional tienen sufriendo a miles de familias", señaló el presidente de la @CCIYAP, Adolfo Fábrega, ante anuncios sobre cierre total del país para… pic.twitter.com/JlXu1heiUP — Telemetro Reporta (@TReporta) November 15, 2023

El presidente Fábrega expresó su solidaridad con las familias afectadas debido a la situación del país "Especialmente a las chiricanas y a las bocatoreñas con quienes nos solidarizamos, porque no tienen alimentos, no tienen gas para cocinar, no tienen gasolina para trasportarse".