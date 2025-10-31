Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 12:56

Ministerio de Ambiente anuncia reapertura del Parque Nacional Coiba

El Ministerio de Ambiente informó que el Parque Nacional Coiba reabrirá sus puertas a partir del viernes 31 de octubre.

Por Ana Canto

Ante el mejoramiento de las condiciones climáticas, el Ministerio de Ambiente informó que el Parque Nacional Coiba reabrirá sus puertas a partir del viernes 31 de octubre. La entidad destacó además que los operadores de tours autorizados están habilitados para retomar sus actividades turísticas en el parque.

"Se les informa a los tour operadores, visitantes y usuarios de esta área protegida que pueden disfrutar nuevamente de las bondades de este hermoso lugar. De igual manera, se les exhorta a mantenerse vigilantes ante cualquier cambio en las condiciones climática".

