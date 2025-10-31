Ministerio de Ambiente anuncia reapertura del Parque Nacional Coiba.

Ante el mejoramiento de las condiciones climáticas, el Ministerio de Ambiente informó que el Parque Nacional Coiba reabrirá sus puertas a partir del viernes 31 de octubre. La entidad destacó además que los operadores de tours autorizados están habilitados para retomar sus actividades turísticas en el parque.
