Ministerio Público apelará fallo de sobreseimiento en el caso Lava Jato

“Obviamente el Ministerio Público va a presentar una apelación a ese fallo y déjenme decirles que las rotaciones no han afectado en nada a este tipo de casos, se trata de alguna manera de lo que surge en el proceso luego de que el Ministerio Público recaba una serie de elementos probatorios que a nuestro criterio dan suficiente para que una persona responda en juicio, estos elementos probatorios tienen que ser analizados por un juez, es lo que ha ocurrido, nosotros no estamos de acuerdo con el fallo del juez y se van a interponer los recursos correspondientes”, explicó el Procurador General encargado, Javier Caraballo.

Procurador Caraballo se refiere a sobreseimiento en caso Lava Jato

Entre los favorecidos con este sobreseimiento se encuentran los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, socios de la desaparecida firma Mossack & Fonseca, que estuvo en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá.

El Órgano Judicial detalló que la decisión del Juzgado se sustentó en que la investigación no probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedente de Brasil; además no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá, creadas con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore. No se demostró la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, presuntamente, procede de Brasil.

Frente a esto el procurador agregó que “en eso estriba la controversia por la cual el Ministerio Público va a apelar a un tribunal superior para que esta decisión sea revisada”.

Cabe mencionar que este caso guarda relación con una investigación iniciada en 2016, producto de hechos noticiosos originados en el marco de la operación “Lava Jato” en Brasil, que vinculaban a una oficina de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas que, supuestamente, tenían como objetivo la movilización de fondos ilegales.