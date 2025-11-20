Ministerio Público investiga desaparición de Doris González, vista por última vez en Arraiján

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste, del Ministerio Público investiga la presunta comisión del delito contra la Vida e Integridad Personal, en la modalidad de persona desaparecida, en perjuicio de Doris González, de 56 años, quien permanece desaparecida desde el 15 de noviembre de 2025.

La mujer mide 1.60 metros, es de contextura gruesa, tez morena, cabello rizo corto de color negro, cara redonda, cejas delgadas, ojos grandes de color oscuro, pestañas cortas, nariz grande, pómulos prominentes, boca grande y labios gruesos. No tiene tatuajes, posee una cicatriz de cesárea y no presenta marcas de nacimiento.

De acuerdo con la información proporcionada por su hijo, la señora salió a las 8:00 a.m. de su residencia en Vista Alegre, distrito de Arraiján, con destino a la casa de una amiga. El familiar agregó que su madre padece trastorno bipolar.

Se solicita a la ciudadanía que, si cuenta con información sobre el paradero de Doris González, se comunique con los teléfonos 346-1790 o 346-1791 de la Primera Subregional de Arraiján, o con la Subdirección de Investigación Judicial de Cerro Silvestre al 346-2060. Toda información será manejada con estricta confidencialidad.