Panamá Nacionales -

Ministerio de Seguridad realiza rendición de cuentas sobre operativos en 2025

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, brindó este miércoles 31 de diciembre un informe de rendición de cuentas sobre las operaciones y acciones realizadas durante el año 2025, el cual cierra 588 asesinatos, es decir 5 homicidios más que en el 2024. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dio a conocer que implementará el uso de tecnología para combatir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles y que avanzan con la licitación para la adquisición de drones.