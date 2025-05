Ministra Lucy Molinar afirma que no hay represalias contra educadores que regresan a impartir clases

"Hemos intentado ser muy tolerantes y hemos intentado llevar un proceso de sensibilización, más allá que imposición, yo le pido nuevamente a todos los docentes que por favor no sigan escuchando cuentos de terror de que los van a botar, quieren tenerlos secuestrados, quieren seguir teniendo control del sistema educativo, paremos esto ya si queremos tener futuro como país, no como gobierno, esto hay que pararlo porque van a seguir jugando", expresó la ministra. "Hemos intentado ser muy tolerantes y hemos intentado llevar un proceso de sensibilización, más allá que imposición, yo le pido nuevamente a todos los docentes que por favor no sigan escuchando cuentos de terror de que los van a botar, quieren tenerlos secuestrados, quieren seguir teniendo control del sistema educativo, paremos esto ya si queremos tener futuro como país, no como gobierno, esto hay que pararlo porque van a seguir jugando", expresó la ministra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1926986564468351104&partner=&hide_thread=false La ministra de Educación, @lucymolinarj, aseguró que las clases se están normalizando “poco a poco mucha gente se ha dado cuenta de lo que hay detrás de esto”. pic.twitter.com/RRIul4FNqE — Telemetro Reporta (@TReporta) May 26, 2025

Debido a la inasistencia de los estudiantes a clases durante la huelga docente, y ante la incertidumbre sobre si esto podría afectar el pago de la beca PASE-U, se destacó que los alumnos recibirán el próximo desembolso.

Por otro lado, se confirmó que el calendario escolar 2025 no será extendido, ya que estas acciones no se desarrollan de forma generalizada.

Además, indicó que, a causa del cierre de vías en la provincia de Bocas del Toro, algunos estudiantes están recibiendo sus clases por medio de WhatsApp.