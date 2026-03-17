Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 15:55

Ministra Lucy Molinar no firmará acreditaciones universitarias sin sustento real

La ministra de Educación, Lucy Molinar, denunció graves irregularidades en los procesos de acreditación universitaria y anunció el inicio de una investigación.

Ministra Lucy Molinar no firmará acreditaciones universitarias.

Ministra Lucy Molinar no firmará acreditaciones universitarias.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió a una carta enviada por el diputado Jorge Bloise sobre los efectos de la paralización de las sesiones anuales del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONAUPA). La titular fue enfática al advertir que no firmará acreditaciones universitarias que carezcan de sustento real.

Molinar denunció irregularidades en el sector y citó como ejemplo que existen universidades privadas que, en solo 10 años, han graduado a más abogados que la Universidad de Panamá en toda su historia. "Aquí ha habido un relajo en el tema universitario, tan grande, tan profundo, que para atenderlo a la ligera me parece una irresponsabilidad en la que no voy a caer", expresó la ministra.

Asimismo, la funcionaria instó a las universidades con procesos pendientes a revisar sus estándares para iniciar un proceso de acreditación firme y concreto. Advirtió que, de detectarse anomalías, se procederá por la vía legal.

A finales de 2025, el Meduca solicitó una investigación por múltiples faltas; sin embargo, los integrantes de CONAUPA rechazaron la solicitud.

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