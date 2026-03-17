Ministra Lucy Molinar no firmará acreditaciones universitarias sin sustento real

La ministra de Educación, Lucy Molinar , respondió a una carta enviada por el diputado Jorge Bloise sobre los efectos de la paralización de las sesiones anuales del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONAUPA). La titular fue enfática al advertir que no firmará acreditaciones universitarias que carezcan de sustento real.

Molinar denunció irregularidades en el sector y citó como ejemplo que existen universidades privadas que, en solo 10 años, han graduado a más abogados que la Universidad de Panamá en toda su historia. "Aquí ha habido un relajo en el tema universitario, tan grande, tan profundo, que para atenderlo a la ligera me parece una irresponsabilidad en la que no voy a caer", expresó la ministra.

Asimismo, la funcionaria instó a las universidades con procesos pendientes a revisar sus estándares para iniciar un proceso de acreditación firme y concreto. Advirtió que, de detectarse anomalías, se procederá por la vía legal.

A finales de 2025, el Meduca solicitó una investigación por múltiples faltas; sin embargo, los integrantes de CONAUPA rechazaron la solicitud.