Ministra Lucy Molinar no firmará acreditaciones universitarias sin sustento real

La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió a una carta enviada por el diputado Jorge Bloise sobre los efectos de la paralización de las sesiones anuales del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONAUPA). La titular fue enfática al advertir que no firmará acreditaciones universitarias que carezcan de sustento real.
Asimismo, la funcionaria instó a las universidades con procesos pendientes a revisar sus estándares para iniciar un proceso de acreditación firme y concreto. Advirtió que, de detectarse anomalías, se procederá por la vía legal.
A finales de 2025, el Meduca solicitó una investigación por múltiples faltas; sin embargo, los integrantes de CONAUPA rechazaron la solicitud.