Ministra Lucy Molinar, prueba PISA: Esta es la razón por la que Panamá lo eliminó

El papel de la prueba PISA en el sistema educativo panameño ha generado opiniones divididas, especialmente en cuanto a su costo y representatividad. Shannyah Adelaida Rujano, de Jóvenes Unidos por la Educación, aclaró que el costo real de la prueba es de 219 mil dólares, corrigiendo versiones que mencionaban una cifra de 8 millones de dólares. Además, destacó que la evaluación no solo mide conocimientos en áreas como matemáticas, español y lectura, sino también el contexto socioeconómico y cultural de los estudiantes.

Por su parte, la exministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que la prueba PISA solo se aplica a estudiantes de 15 años, con una muestra de 4,300 alumnos, lo que no es representativo del total de 70 mil estudiantes en ese rango de edad. Molinar criticó que los resultados de la prueba no reflejan de manera completa el conocimiento de todos los niños en el país, y advirtió que no se puede aplicar el mismo tipo de prueba en contextos tan diferentes como Suiza y la Comarca Ngäbe-Buglé. “La medición debe servir para mejorar”, puntualizó.

Ministra se refiere a críticas por eliminación de la prueba PISA

Molinar también cuestionó el enfoque de algunos funcionarios que priorizan la preparación de los estudiantes para obtener buenos resultados en la prueba PISA, en lugar de mejorar el sistema educativo de manera integral. "Nos estamos movilizando para preparar a los estudiantes para la prueba, pero ¿el objetivo es preparar para la prueba o mejorar el sistema para la vida?", se preguntó la exministra, instando a centrarse en el desarrollo de competencias aplicables a la vida cotidiana.

Reformas desde una perspectiva participativa

Molinar abogó por una mejora educativa basada en la realidad del país, destacando la importancia de escuchar a los docentes y fomentar una participación orgánica de todo el sistema educativo. Según ella, los cambios deben venir "de abajo hacia arriba" y no ser impuestos por expertos externos. "Nuestros docentes saben lo que hay que hacer, solo debemos escucharlos", subrayó, agregando que la educación debe centrarse en el futuro de los hijos del país, con decisiones basadas en lo correcto, no en lo popular.

El debate sobre la prueba PISA en Panamá refleja una discusión más amplia sobre cómo mejorar el sistema educativo, con voces que piden un enfoque más inclusivo y realista que tome en cuenta las diferencias culturales y socioeconómicas del país.