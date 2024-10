MEDUCA se retira de la prueba PISA 2025: Diputado Richards rechaza la decisión

"Lo que no se mide, no se puede diagnosticar, ni mucho menos mejorar", afirmó Richards, criticando la decisión del MEDUCA de excluir a Panamá de las pruebas PISA 2025. El diputado, de la bancada Vamos, considera que es grave que el ministerio haya tomado esta determinación de manera arbitraria. "Lo que no se mide, no se puede diagnosticar, ni mucho menos mejorar", afirmó Richards, criticando la decisión del MEDUCA de excluir a Panamá de las pruebas PISA 2025. El diputado, de la bancada Vamos, considera que es grave que el ministerio haya tomado esta determinación de manera arbitraria.