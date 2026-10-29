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Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania destaca importancia de la protección del Canal

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo un encuentro con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul, quien valoró la importancia del Canal de Panamá para el comercio mundial. En medio del encuentro se destacó el aporte de 60 toneladas de ayuda humanitaria de Alemania para apoyar a las comunidades afectadas por el reciente terremoto.