Ministro de Seguridad se refiere a las investigaciones sobre el secuestro de Dayra Caicedo

"No podemos conversar de ese caso abiertamente porque estaríamos afectando la investigación. Lo que sí puedo decir es que todas las unidades nuestras de investigación judicial y de antipandillas están en este momento en la calle en busca de la ubicación y el rescate de la joven secuestrada", indicó el ministro.

Le podría interesar: Ministro de Seguridad aclara en qué consiste la iniciativa del Servicio Policial Obligatorio

Asimismo, señaló que no descarta que el hecho esté relacionado con el pandillerismo. "Nadie secuestra a nadie porque no quiere un rescate o algo parecido (...) Por la garantía y la seguridad de la joven, no queremos revelar mayores detalles.

Dayra, estudiante de Derecho de la USMA, fue secuestrada el miércoles 19 de febrero frente a su residencia en Vista Alegre. Las autoridades han detenido provisionalmente a un hombre de 43 años por su presunta vinculación con el hecho, y han realizado 15 diligencias de allanamiento en Parque Lefevre y Panamá Viejo.