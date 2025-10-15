MINSA cierra negocio en Colón por insalubridad y productos vencidos

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de su regional en Colón, ordenó el cierre temporal de un establecimiento comercial tras detectar condiciones de insalubridad, falta de permisos de operación y la presencia de mercancías vencidas, que representaban un riesgo para la salud de la población.
MINSA en Colón ordena cierre temporal de negocio
Durante la inspección, las autoridades de salud comprobaron múltiples incumplimientos a las normas sanitarias vigentes, por lo que procedieron a la aplicación de medidas administrativas conforme a la legislación nacional.
El MINSA reiteró su compromiso de proteger la salud pública y advirtió que continuará realizando operativos de verificación en comercios de la provincia para garantizar que cumplan con las disposiciones sanitarias y de seguridad alimentaria.