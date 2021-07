Minsa establece nuevos requisitos para ingreso de viajeros a Panamá

El Ministerio de Salud de Panamá estableció nuevos requisitos sanitarios para el ingreso al país de pasajeros “que ya estén vacunados contra el COVID-19 , siempre y cuando su esquema esté completo”, así como, para los viajeros que no cuenten con una vacunación.

https://twitter.com/TReporta/status/1417642797600067594 El ministerio de Salud estableció nuevos requisitos de entrada a la República de Panamá para pasajeros que ya tengan el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.#TReporta pic.twitter.com/9BwR1QtlLu — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2021

Requisitos para la entrada a Panamá pasajeros vacunados

1- La tarjeta de vacunación COVID-19 debe ser adjuntada en la declaración jurada antes del viaje, “además el pasajero a su llegada debe presentar físicamente la tarjeta de vacunación o el certificado digital emitido por la autoridad competente”, dijo Sucre.

2- El pasajero debe subir en la declaración jurada de salud una prueba COVID-19, ya sea de PCR o antígeno con resultado negativo en un máximo de 72 horas antes de su entrada a Panamá.

Además, “el pasajero a su llegada debe presentar la prueba COVID-19 negativa”.

Para pasajeros que cumplan con los requisitos (1 y 2), osea el esquema de vacunación completo con sus documentos físicos y la prueba negativa de COVID-19, provenientes de países que no son de alto riesgo, no será necesario realizar una segunda prueba en la entrada del aeropuerto.

Sin embargo, los pasajeros que cumplan con los requisitos (1 y 2), pero son provenientes de países que el Minsa identifique como alto riesgo, deben realizarse una segunda prueba de COVID-19 a costo del viajero en los puntos de entrada al país.

En ese sentido, si la prueba resulta negativa “no tendrán que cumplir con cuarentena, de no contar con la prueba COVID-19 en un máximo de 72 horas esta será obligatoria realizarse a costo del viajero y si sale positiva el mismo tendrá que realizar una cuarentena de 14 días a costo del pasajero”.

Requisitos para la entrada a Panamá pasajeros no vacunados

1- El pasajero debe subir en la declaración jurada de salud una prueba COVID-19, ya sea de antígeno o PCR con resultado negativo en un máximo de 72 horas antes de su entrar a Panamá.

2-Los pasajeros provenientes de países que no son de alto riesgo, deben presentar su prueba de COVID-19 negativa de menos de 72 horas, de no presentarla deberán realizarse una prueba a costo del viajero en los puntos de entrada al país de resultar negativa no tendrán que cumplir con cuarentena.

3-Los pasajeros provenientes de países que el Minsa identifique como alto riesgo, deben realizarse una segunda prueba COVID-19 a su entrada al país de ser negativa deberán cumplir tres (3) días de cuarentena a costo del viajero a partir del lunes 9 de agosto de este 2021.