Mitchell: La fuga fue controlada pero la contaminación hídrica en Donoso por proceso minero permanece

El abogado ambientalista, Harley Mitchell, considera que la empresa minera no tiene capacidad técnica ni insumos para atender este tipo de incidentes.

Para Mitchell, la empresa minera no tiene capacidad técnica ni insumos para atender este tipo de incidentes, porque no forma parte de su margen de inversión y se disminuirían las ganancias, "y es una prueba más de que estas actividades no se pueden hacer de forma sostenible como han anunciado".

"Van más de una docena de informes de incidentes como este, y la gestión ambiental es preventiva, y también deben estar otros ministros del sector económico. Es un error pensar que sólo al ministro de Ambiente le compete, los convenios internacionales, los compromisos de las leyes, la Constitución, es un tema de Estado", añadió.

Para el abogado ambientalista, no hay mayor interés de prevenir, y "este no se soluciona con regalías apelando a la codicia de la gente, sino protegiendo la riqueza que ya tenemos".

"Con el tema ambiental, el Gobierno quiere que miremos a otro lado y digamos que tenemos muchas áreas protegidas, es negociar con personas que han incurrido en violación a los derechos ambientales", concluyó.

Por este derrame, el Ministerio Público (MP), a través de la Personería de Coclesito, inició investigación por delito contra los recursos naturales.

Asimismo, el Ministerio de Ambiente realiza las averiguaciones para determinar el alcance del incidente ambiental en esta zona, donde opera la empresa Minera Panamá, que acaba de renegociar con el Estado por un periodo de 25 años más.