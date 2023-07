MOCA escogerá ¡HOY! su oferta electoral en reunión extraordinaria

60 directivos del partido deberán, emitir su voto en la sesión que según indican en el comunicado que "bajo la coordinación del Tribunal Electoral y con la dirección de la Comisión de Elecciones Primarias de MOCA", se desarrollará con base en la siguiente agenda:

Instalación de la mesa de votación por parte del Tribunal Electoral.

Periodo de revisión y firma de listas.

Verificación del quorum de la reunión.

Acreditación y votación por parte de los miembros del Directorio Nacional.

Conteo y escrutinio de actas.

Acto de proclamación.

Clausura.

En su momento Lombana, señaló que el día en que se ratifica la candidatura presidencial de Movimiento Otro Camino será el 30 de julio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1673330858319552520%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1673330858319552520%7Ctwgr%5E50cd3357e03526996548c24033614d0d8978cd76%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemetro.com%2Fnacionales%2Flombana-moca-dejara-vacantes-candidatos-la-libre-postulacion-n5895404&partner=&hide_thread=false VIDEO | Otro Camino dejará más del 40% de sus vacantes para candidatos por la libre postulación, anuncia Ricardo Lombana https://t.co/85xCPLnIww pic.twitter.com/RTaVobywSO — Telemetro Reporta (@TReporta) June 26, 2023

"Luego del 30 de julio viene la consolidación de estas alianzas, para no solo postular a nuestros candidatos, sino tener plataforma no solo para nosotros, sino también para independientes que se alinean con la visión que deseamos para el país", explicó Lombana. "Luego del 30 de julio viene la consolidación de estas alianzas, para no solo postular a nuestros candidatos, sino tener plataforma no solo para nosotros, sino también para independientes que se alinean con la visión que deseamos para el país", explicó Lombana.

A través de una nota de prensa, Moca aclaró que, posteriormente, el domingo 30 de julio, será la Convención Nacional en la cual votarán estos mismos miembros del Directorio Nacional y 300 líderes nacionales con el objetivo de escoger al candidato a la presidencia de la República por el partido Moca.

De acuerdo al artículo 46 de los estatutos de Moca, el directorio nacional está compuesto por todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, los miembros electos del Comité Político Nacional y los presidentes y secretarios de las Juntas Directivas Provinciales y Comarcales.