"Muchos de los problemas que tiene Panamá son por el no me importa de la CSJ", abogado

Abogado Cedeño se refiera al proyecto de reformas electorales

Es aquí donde el abogado Cedeño hace un llamado. “Muchos de los problemas que tenemos en la República de Panamá, no es por lo que hacen los diputados, es por el no me importa de la Corte Suprema de Justicia, que puede engavetar o no una acción que se presente”, precisó.

Agregó que considera que no se requiere de voluntad para una reforma electoral integral, con una distribución equitativa del financiamiento preelectoral; una correcta adjudicación de curules.

Hay un gran desinterés judicial y la justicia tardía no es justicia, pero se necesita. En la Corte necesitan presión ciudadana para no engavetar el proceso. Los diputados hacen lo que les da la gana porque la Corte se los permite”, acotó Cedeño.