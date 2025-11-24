Nepotismo en instituciones públicas: ANTAI sanciona a ocho funcionarios por faltas de éticas

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó que ha impuesto sanciones a ocho servidores públicos de distintas instituciones estatales, tras comprobar infracciones al Código de Ética de los Servidores Públicos, incluyendo casos de nepotismo y uso indebido del tiempo laboral.

Uno de los expedientes concluyó con la verificación de una denuncia presentada contra un funcionario del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), quien mantenía una relación de parentesco con el Gerente General de la entidad.

Tras recabar todas las pruebas y la verificación correspondiente, se confirmó el vínculo familiar, motivo por el cual ANTAI recomendó la destitución inmediata del servidor público involucrado", indicó la institución.

ANTAI detecta más casos dentro del BDA

ANTAI también investigó a otro funcionario del BDA, designado durante la gestión del exgerente, con quien igualmente mantenía una relación de parentesco, configurándose nuevamente un caso de nepotismo contrario a la normativa ética vigente.

Denuncia en la Descentralización

Otro proceso se originó a partir de una denuncia contra dos servidores públicos de la Autoridad de Descentralización, donde se determinó que un director regional laboraba junto a un familiar de primer grado de consanguinidad, situación prohibida por el marco ético aplicable a los servidores del Estado.

Funcionaria de la DGI investigada por litigio en horario laboral

La institución también abrió un expediente contra una colaboradora de la Dirección General de Ingresos (DGI), señalada por presuntamente realizar actividades de litigio durante su jornada laboral. De acuerdo con la investigación, la funcionaria llevó a cabo diligencias judiciales privadas sin autorización ni permisos correspondientes.

Nepotismo en la Universidad de Panamá

Finalmente, ANTAI investigó a cuatro funcionarios de la Universidad de Panamá, todos señalados por supuestos actos de nepotismo dentro de la institución académica.

La entidad reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de supervisión y vigilancia para garantizar que las instituciones públicas cumplan con los principios de transparencia, integridad y buen servicio que exige la función pública.