"No me extraña la petición, porque el ego de él lo siente golpeado", abogado Ruiz Díaz sobre solicitud al TE del alcalde capitalino

"No me extraña la petición, porque el ego de él lo siente golpeado, entonces él está buscando algún argumento por medio de sus abogados de ver y cómo decirle al ciudadano 'mira todo lo que se gastó y no me lograron sacar', pero lo que él no entiende y sus abogados es que lo que él está solicitando al Tribunal Electoral, la información de gastos, realmente no hay mayor gasto, porque el Centro de Atención a Usuarios funciona para revocatoria, libre postulación o para cualquiera otras cosas", indicó el abogado a Radiografía.