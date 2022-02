"No tiene sentido el fuero electoral por una razón muy simple, no hay persecuciones de cuarteles", exfiscal

El exfiscal electoral Boris Barrios señaló a Radiografía que ya no tiene sentido en nuestras leyes aplicar el fuero penal electoral.

"El origen del fuero electoral fue proteger a los candidatos de que no fueran despedidos, pero mira lo que sucede en la práctica, jamás el Tribunal Electoral llama a un candidato ni le pide documentación ni nada relacionado a si es perseguido con relación laboral por su candidatura, eso no es el marco de evaluación para autorizar o negar el fuero electoral, entonces se perdió el sentido de esa protección", explicó en primera instancia el exfiscal.

Ante esta situación y las persecuciones políticas que se de daban en 1983, cuando el fuero penal fue acogido en la creación del Código Electoral, según el exfiscal sí era necesaria esta acción, pero advierte que hoy en día los escenarios ya no son iguales y por eso considera que el fuero no debe existir.

"Para mí hoy no tiene sentido el fuero electoral por una razón muy simple, primero que no hay la persecuciones de cuarteles que habían cuando surgió se dio una institucionalidad ideológica del fuero penal electoral, hoy es un problema de corrupción en el que se ha convertido y por lo tanto está ajena a a ese fenómeno. No se necesita el fuero penal hoy día, en otros aspectos porque las sanciones por delitos electorales, que es el marco de la investigación que hacen las Fiscalías Electorales, se trata de delitos que tienen penas menor de 4 años en su generalidad hay una sola figura delictiva que llega a 5 años, los demás todos tienen 4 años, y se aplica el Código Procesal Penal Electoral y que es lo que implica, pena menor de 4 años siempre tiene una medida cautelar distinta a la detención preventiva y en sentencia condenatoria siempre va a tener una conmutación de la pena o un sustituto de la pena", acotó Barrios.

Las declaraciones del exfiscal se dan luego de que la defensa del expresidente Ricardo Martinelli se acogiera al fuero penal electoral ante el caso New Business que se le sigue por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en la compra del grupo editorial Epasa, y que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloísa Marquínez, que lleva el caso, solicitará este jueves al Tribunal Electoral (TE) el levantamiento del fuero.