Nuevo Centro de Rehabilitación Femenino será culminado a finales de este año.

En el corregimiento de Las Garzas de Pacora avanza la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Femenino La Esperanza , el cual está programado para ser entregado a finales de este año. Este centro tendrá capacidad para albergar a 500 mujeres privadas de libertad y contará con instalaciones orientadas a la reinserción escolar y social.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que las nuevas instalaciones ofrecerán un espacio digno para las mujeres privadas de libertad, al cumplir con las condiciones adecuadas de un sistema penitenciario moderno.

Una vez culminada la obra, el actual Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari será utilizado como un centro de transición.

La ministra también señaló que, mediante una nueva ley en desarrollo, se busca implementar medidas que permitan a los privados de libertad realizar actividades productivas de forma continua dentro de los centros penitenciarios, incluyendo la culminación de estudios, la formación técnica y la ejecución de trabajos remunerados.

Asimismo, se plantea incorporar un sistema de autogestión y fiscalización, con el fin de eliminar trámites burocráticos que dificulten la resolución de situaciones de contingencia dentro del sistema penitenciario.

Actualmente, la población penitenciaria en Panamá asciende a 24,577 personas, de las cuales 1,500 son mujeres. Sin embargo, solo 13 mil reclusos cuentan con condena firme, lo que, según la ministra, representa un reto para la descongestión carcelaria, ya que las aprehensiones diarias continúan elevando la población en detención preventiva.