Omeprazol en Panamá, Minsa continuará ofreciéndolo

Su uso está indicado en la esofagitis por reflujo, ulceras gástricas, erradicación del helicobacter pylory, hiperseccion gástrica como enfermedad de Zollinger-Ellison y en profilaxis de la erosión gástrica por antiinflamatorio no esteroide.

Lau, señaló que parte del rol de la institución, es fiscalizar y realizar de manera rutinaria el seguimiento de los medicamentos que se consumen en el país y manifestó que en el caso del medicamento Omeprazol; sin embargo, ninguna asociada a Nefritis tubulointersticial aguda o insuficiencia renal aguda, que indica la Agencia Española de Medicamentos y otros productos Sanitarios (AEMPS).

“Es importante aclarar que este medicamento no se va a retirar del mercado, el Centro Nacional de Farmacovigilancia continuará la vigilancia de este medicamento y de presentarse efectos secundarios en gran cantidad, nosotros de manera precautoria y cumpliendo con nuestro rol, comunicaremos a los profesionales de la salud y a la población”, señaló Lau.

Omeprazol, MINSA ofrece recomendación

El Ministerio de Salud recomienda hacer uso racional del mismo y cualquier otro medicamento, no abusar de este producto, es decir tomarlo el tiempo que le indique el médico (no más de 30 días) y si persisten los síntomas acudir al médico y no automedicarse.

La nefritis tubulointersticial aguda puede evolucionar a insuficiencia renal”, precisó el documento.

El Omeprazol es un fármaco inhibidor de la bomba de protones que actúa en la célula parietal gástrica. Actúa rápidamente y produce un control mediante la inhibición reversible de la secreción acida del estómago con solo una dosis diaria.