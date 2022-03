Padres de familia del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany señalan que no iniciarán clases este lunes 7 de marzo

Padres de familia del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany confirman que sus hijos no asistirán este 7 de marzo a este colegio.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, Héctor Chávez aseguró que a pesar de haberse reunido con las autoridades educativas no han llegado a un acuerdo para iniciar clases este lunes 7 de marzo, ante el mal estado en el que se encuentra este colegio.

Padres de familia del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany denuncian mal estado de infraestructuras TReporta

"Todavía lo que es la fecha de inicio de clases de manera indefinida, todavía no tenemos fecha de clases ni ninguna metodología, principalmente porque estamos de luto con este sistema educativo que nos ha fallado desde el 2013 y recalco esto porque no queremos que nadie nos escuche como bandera política, no estamos atacando ni a Ricardo Martinelli ni al gobierno de Juan Carlos Varela ni al actual gobierno de Nito Cortizo, el sistema educativo nos ha fallado hasta ahora en los tres periodos", acotó Chávez a Telemetro Reporta.