Panamá e Israel trabajan en sistema de alerta temprana para vigilar la calidad del agua en Azuero.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en coordinación con especialistas de Israel, inició un intercambio técnico para desarrollar y fortalecer un sistema de alerta temprana en la cuenca del río La Villa, con el objetivo de detectar posibles cambios en la calidad del agua y mejorar la respuesta de las autoridades ante riesgos que puedan afectar el abastecimiento en la península de Azuero.

Como parte de esta cooperación, expertos israelíes visitaron el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de MiAMBIENTE, ubicado en Los Canelos, donde conocieron los procesos de monitoreo y análisis del agua que se realizan en la región.

¿Cómo funcionará el sistema de alerta temprana para el río La Villa?

MiAMBIENTE explicó que actualmente cuenta con una estación de monitoreo remoto por telemetría en el río La Villa, que permite obtener información continua sobre parámetros relacionados con la calidad del agua.

A partir de esta tecnología, la cooperación con Israel estará enfocada en desarrollar un protocolo que permita establecer niveles de alerta, criterios de evaluación y mecanismos de comunicación para advertir oportunamente sobre posibles riesgos.

La iniciativa también busca fortalecer la coordinación entre MiAMBIENTE, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con el propósito de facilitar una respuesta preventiva ante situaciones que puedan comprometer las fuentes de abastecimiento y la producción de agua para consumo humano.

Panamá e Israel evalúan ampliar el monitoreo del agua en Azuero

Durante el encuentro, especialistas de ambos países intercambiaron experiencias sobre tecnologías de monitoreo, tratamiento del agua y gestión de los recursos hídricos.

Diego Berger, coordinador de proyectos internacionales de Mekorot, Compañía Nacional de Agua de Israel, destacó la importancia de este primer acercamiento técnico para conocer las condiciones actuales de las fuentes hídricas y definir posibles acciones de mejora.

Asimismo, se evaluará la incorporación progresiva de nuevos puntos de monitoreo en la cuenca del río La Villa y sus afluentes, con el objetivo de ampliar la cobertura de información y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles eventos que afecten la calidad del agua.

La delegación israelí, junto con representantes del Minsa, IDAAN y MiAMBIENTE, también contempla visitas a plantas potabilizadoras de Azuero para analizar las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento y las redes de distribución.