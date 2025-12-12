Panamá entrega Presidencia Pro Tempore del COMISCA a República Dominicana

Panamá culminó su periodo al frente de la Presidencia Pro Tempore (PPT) del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), correspondiente al semestre julio-diciembre de 2025, marcando una etapa de avances y compromisos enfocados en fortalecer la calidad de la salud pública regional.

Durante la ceremonia de cierre, Panamá traspasó oficialmente la PPT a República Dominicana, país que asumirá el liderazgo de enero a junio de 2026. El ministro de Salud de Panamá, Dr. Fernando Boyd Galindo, destacó el trabajo realizado junto a las instancias técnicas regionales y la Secretaría Ejecutiva del COMISCA (SE-COMISCA) para cumplir con las prioridades establecidas en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2021-2025.

"Hoy, al concluir nuestra labor en esta Presidencia Pro Tempore, reiteramos la plena disposición de Panamá de continuar apoyando de manera activa los procesos regionales y de trabajar hombro a hombro con República Dominicana en la continuidad del mandato del COMISCA. Estamos seguros de que su liderazgo fortalecerá los avances obtenidos y dará nuevos impulsos a la agenda regional de salud", afirmó el ministro Boyd.

Panamá concluye Presidencia Pro Tempore del COMISCA

La PPT fue recibida por el Dr. Víctor Elías Atallah Lajam, ministro de Salud de República Dominicana, quien expresó el compromiso de su país para continuar impulsando el trabajo regional. Adelantó que su gestión se concentrará en áreas clave como:

Gestión del riesgo de desastres y emergencias.

Actualización de la estrategia regional de gestión integral del riesgo.

Publicación del libro conmemorativo de los 50 años de programas de emergencia en Recursos Humanos y Salud.

Impulso a la educación continua del personal sanitario.

Desarrollo de la fase uno del análisis del marco legal de gobernanza para el funcionamiento de la agencia sanitaria de educación nacional.

La rotación de la Presidencia Pro Tempore se realiza conforme al artículo 3 del Reglamento de la PPT del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el cual establece que el cargo se ejerce de manera rotativa cada seis meses, siguiendo el orden geográfico centroamericano.

A la LXII Reunión Ordinaria del COMISCA, celebrada de forma presencial, asistieron los ministros, ministras y delegados de los ministerios de Salud de los siete Estados miembros del SICA, así como representantes de instituciones regionales y organismos de cooperación internacional que apoyan las acciones del consejo en beneficio de la salud pública centroamericana.