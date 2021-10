Panamá firma acuerdo con la ONU para lanzar concurso sobre los productos turísticos innovadores

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) firmó, en medio de su participación en la cumbre mundial Future of Tourism World Summit, un acuerdo con el Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (agencia de la ONU), Zurab Pololikashvili, para lanzar el Concurso de Innovación en Productos Turísticos Transformadores para el Empoderamiento de las Comunidades.

"Relanzamos el turismo con ideas audaces. Muy contento de reforzar la colaboración con Autoridad de Turismo de Panamá. Juntos lanzaremos un concurso para apoyar a los productos turísticos más innovadores para transformar nuestro sector y hacerlo más sostenible", manifestó el secretario Pololikashvili, tras la firma del acuerdo.

Por su parte Eskildsen considera que el concurso "contribuye a plasmar nuestra visión del turismo, aportando al empoderamiento de las comunidades del Plan Colmena, la regeneración de los ecosistemas y de culturas locales. Implementa nuestro modelo turístico que fue resaltado en la Cumbre Mundial Future of Tourism".

Cabe indicar que este 28 de octubre concluyó la cumbre mundial en la que el sector turístico internacional, reunido esta semana en Barcelona, ha suscrito el manifiesto "Barcelona Call-to-Action for the Future of Tourism", la cual será una de las herramientas para afrontar el futuro tras la COVID-19. El documento plantea un conjunto de actuaciones con el foco puesto en las personas, el planeta y la prosperidad y parte de la necesidad de avanzar como actividad económica hacia un nuevo modelo de turismo más innovador, ético y sostenible.