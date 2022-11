Panamá ocupa la segunda posición en número de casos de SIDA en Centroamérica

Estadísticas de VIH - SIDA en Panamá

Esto se debe a que no hay cultura de prevención en el país. Dormoi detalló que una persona puede vivir hasta 15 años sin manifestar síntomas, por lo que si no se hace pruebas con regularidad, no se dará cuenta y podrá contagiar a cada persona con la que mantenga relaciones sexuales.

“Hay muchos mitos, todo esto genera miedo, rechazo, discriminación y limita que una persona quiera hacerse una prueba de VIH”, añadió.

Ver NOTA: En un solo día se detectaron 7 casos positivos de VIH, Probidsida

Pese a que los casos se reportan en personas entre los 15 y 50 años de edad, hay un pico entre aquellos que tienen de 20 a 29 años, lo que no solo es un problema de salud pública, sino que también podría afectar la economía dado que impacta a personas en edad de productividad.

En ese sentido, recomiendan a la población hacerse exámenes preventivos, dado que el tratamiento oportuno puede salvar vidas.

Hay dos tipos de metodologías para realizar la prueba de VIH, la del brazo y la capilar, esta última suele ser utilizada en ferias de prevención y arroja el resultado en aproximadamente 20 minutos. En caso de que dé positivo con una prueba capilar, se le realiza al paciente una prueba de pinchazo en el brazo a fin de confirmar el resultado.

Por otra parte, anteriormente se ha explicado que la mayoría de consultas a través de redes sociales las hacen jóvenes desde los 14 años. “La educación sexual debe empezar desde el hogar", indican especialistas.

Nataly Navarro de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH-sida (Probidsida), explicó que si la prueba de VIH sale positva no fue por una relación sexual de dos o 3 días antes, sino de hace tres meses hacia atrás.