Panamá será sede de la IV Cumbre de Liderazgo: un encuentro regional sobre liderazgo con propósito

Bajo el lema “Cómo los líderes impulsan a las organizaciones en medio de la incertidumbre”, la cita reunirá a empresarios, consultores, coaches y profesionales de toda América Latina interesados en repensar el rol del liderazgo cuando el cambio ya no es una fase, sino una condición permanente. Se trata de un espacio donde liderar no significa mandar, sino inspirar, generar sentido y cohesión en entornos de alta complejidad.

Victoria Roos-Olsen.jpg Victoria Roos-Olsen Cortesía

Entre los principales ponentes destaca Stephen M. R. Covey, autor de The Speed of Trust, quien presentará un modelo de liderazgo basado en la “confianza inteligente”, que mejora el compromiso del equipo y acelera la innovación. Lo acompañará Victoria Roos-Olsen, coautora de Everyone Deserves a Great Manager, enfocada en prácticas clave como la retroalimentación continua, la gestión estratégica del tiempo y las reuniones uno a uno, pilares de la resiliencia organizacional.

Stephen M. R. Covey.jpg Stephen M. R. Covey, autor de The Speed of Trust. Cortesía

El evento será introducido por José Gabriel Miralles, presidente de Greatness Center, quien presentará el Modelo de Alineación Integral, una herramienta diseñada para reconectar la estrategia empresarial con la cultura organizacional en contextos de alta presión. “La incertidumbre no se puede evitar, pero sí se puede liderar”, afirma Miralles.

Más allá de una jornada de conferencias, esta cumbre busca posicionar a Panamá como un hub de pensamiento empresarial con propósito. En un momento donde las empresas deben moverse con agilidad sin sacrificar cohesión interna, el liderazgo consciente se vuelve una necesidad estructural, no una moda pasajera.

Las inscripciones están abiertas a través del correo [email protected] o en las redes de @greatnesscenter.