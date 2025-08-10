Pérez Balladares: Panamá debe dejar de ser subdesarrollado y entrar al "primer mundo"

El expresidente Ernesto Pérez Balladares planteó que Panamá necesita diversificar su actividad logística más allá del trasiego de contenedores, proponiendo la construcción de nuevos puertos y el impulso de proyectos estratégicos como Río Indio, la minería y un tren de conexión.

"Los puertos son un medio importante dentro del desarrollo logístico de Panamá. No nos podemos quedar solamente trasegando contenedores por barcos o ferrocarril; hay que hacer nuevos puertos", señaló.

Pérez Balladares insistió en que el país debe crear infraestructura y, de forma paralela, atraer empresas que aprovechen estas inversiones. “Primero tenemos que crear la infraestructura, pero al mismo tiempo generar un sistema de invitación a empresas para que vengan a ubicarse y aprovechar esa estructura”, explicó.

Responde a críticas ambientales

"Para tener un beneficio tienes que hacer un sacrificio. No te beneficia porque no has hecho el sacrificio de educarte adecuadamente. Yo siempre lo repito, una de las prioridades nacionales es la educación de calidad", expresidente Ernesto Pérez Balladares.

Sobre las objeciones ambientales a algunos proyectos, el exmandatario afirmó que la discusión debe ser equilibrada.

“Si la oposición es por temas ecológicos, empecemos entonces por clausurar el Canal de Panamá, que es el mayor impacto ecológico que hemos tenido”, declaró.

Visión de país según Ernesto Pérez Balladares

Para el exgobernante, Panamá debe apostar por tres grandes ejes de desarrollo: el proyecto Río Indio, la minería y el tren, como parte de una visión de país que permita dar un salto hacia el progreso.

"Tenemos que hacer los tres; es parte de nuestro desarrollo y la forma de dar el paso adelante para ser parte del primer mundo y no seguir siendo un país subdesarrollado", afirmó.

Desarrollo en comarcas

"Creo que esa oposición a Río Indio es innecesaria, no es justa. Además, sé que el Canal de Panamá tiene toda la posibilidad y está dispuesto a hacerlo, de compensar todo lo que sea necesario compensar", expresidente Ernesto Pérez Balladares.

Pérez Balladares también recordó que durante su administración se dio el primer paso para proteger las tierras ocupadas por los pueblos originarios, pero lamentó que no se haya concretado la segunda fase: crear mecanismos para impulsar el desarrollo económico en las comarcas.