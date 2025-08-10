Pérez Balladares: Panamá debe dejar de ser subdesarrollado y entrar al "primer mundo"

El expresidente Ernesto Pérez Balladares planteó que Panamá necesita diversificar su actividad logística más allá del trasiego de contenedores, proponiendo la construcción de nuevos puertos y el impulso de proyectos estratégicos como Río Indio, la minería y un tren de conexión.
Pérez Balladares insistió en que el país debe crear infraestructura y, de forma paralela, atraer empresas que aprovechen estas inversiones. “Primero tenemos que crear la infraestructura, pero al mismo tiempo generar un sistema de invitación a empresas para que vengan a ubicarse y aprovechar esa estructura”, explicó.
Responde a críticas ambientales
Sobre las objeciones ambientales a algunos proyectos, el exmandatario afirmó que la discusión debe ser equilibrada.
“Si la oposición es por temas ecológicos, empecemos entonces por clausurar el Canal de Panamá, que es el mayor impacto ecológico que hemos tenido”, declaró.
Visión de país según Ernesto Pérez Balladares
Para el exgobernante, Panamá debe apostar por tres grandes ejes de desarrollo: el proyecto Río Indio, la minería y el tren, como parte de una visión de país que permita dar un salto hacia el progreso.
Desarrollo en comarcas
Pérez Balladares también recordó que durante su administración se dio el primer paso para proteger las tierras ocupadas por los pueblos originarios, pero lamentó que no se haya concretado la segunda fase: crear mecanismos para impulsar el desarrollo económico en las comarcas.