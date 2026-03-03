Panamá Nacionales -

Piden culminación de nuevas aulas y laboratorios en el Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas

El proyecto de construcción de nuevas aulas y laboratorios en el Instituto Profesional y Técnico de Las Palmas, en la provincia de Veraguas, tiene 12 años paralizado. La comunidad educativa está solicitando una reunión con la ministra de Educación, Lucy Molinar, para pedir la finalización de la obra ya que el plantel enfrenta problemas de hacinamiento.