Policía Nacional aprehende a extranjero por homicidio en Chitré

La Policía Nacional informó sobre la captura de un ciudadano extranjero sospechoso de participar en el homicidio de un comerciante hindú registrado el miércoles en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.
Policía Nacional avanza con la investigación del crimen
El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, confirmó la aprehensión del sospechoso tras una orden de captura emitida por las autoridades.
El homicidio ocurrió en Chitré y provocó conmoción tanto en la comunidad herrerana como en la comunidad indostana residente en la zona.
Según explicó Fernández, el arresto se logró en menos de 24 horas luego de emitirse la orden judicial.
Continúan las investigaciones por parte de la Policía Nacional
Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y establecer si hubo más personas involucradas.
Entre los aspectos que analizan los investigadores están los desplazamientos de los sospechosos, posibles intercambios de vehículos y otros movimientos relacionados con el caso.
La Policía Nacional indicó que continúan recabando declaraciones y evidencias para esclarecer completamente este homicidio.