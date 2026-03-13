Policía Nacional aprehende a extranjero por homicidio en Chitré

La Policía Nacional informó sobre la captura de un ciudadano extranjero sospechoso de participar en el homicidio de un comerciante hindú registrado el miércoles en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032509559491686673?s=20&partner=&hide_thread=false Un extranjero presuntamente vinculado con el asesinato de un comerciante en la ciudad de Chitré, el pasado miércoles, fue aprehendido y no se descarta la participación de otras personas, reveló el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández. pic.twitter.com/87Iw1PZg2u — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

Policía Nacional avanza con la investigación del crimen

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, confirmó la aprehensión del sospechoso tras una orden de captura emitida por las autoridades.

El homicidio ocurrió en Chitré y provocó conmoción tanto en la comunidad herrerana como en la comunidad indostana residente en la zona.

Según explicó Fernández, el arresto se logró en menos de 24 horas luego de emitirse la orden judicial.

“Ya tenemos una persona aprehendida, una persona extranjera que se sospecha participó del hecho”, señaló el director de la Policía Nacional. “Ya tenemos una persona aprehendida, una persona extranjera que se sospecha participó del hecho”, señaló el director de la Policía Nacional.

Director de la Policía Nacional de Panamá - Jaime Fernández Director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández. TReporta

Continúan las investigaciones por parte de la Policía Nacional

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar el móvil del crimen y establecer si hubo más personas involucradas.

Entre los aspectos que analizan los investigadores están los desplazamientos de los sospechosos, posibles intercambios de vehículos y otros movimientos relacionados con el caso.

La Policía Nacional indicó que continúan recabando declaraciones y evidencias para esclarecer completamente este homicidio.