Estafa en Panamá: PGN y Policía Nacional aprehenden a cuatro personas

La Procuraduría General de la Nación de Panamá ( PGN ), en conjunto con la Policía Nacional de Panamá, aprehendió a cuatro personas presuntamente vinculadas a un caso de estafa que dejó un perjuicio económico de B/. 50,000 a una empresa.

Las diligencias se realizaron mediante operativos desarrollados en los corregimientos de Río Abajo y Caimitillo, como parte de una investigación que adelanta el Ministerio Público.

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Investigación por delito contra el patrimonio económico

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación de Panamá, las personas aprehendidas están siendo investigadas por el presunto delito de estafa, un delito que forma parte de los delitos contra el patrimonio económico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032451623218290899?s=20&partner=&hide_thread=false Aprehenden en Río Abajo y Caimitillo a cuatro personas investigadas por estafa que dejó un perjuicio económico de B/. 50,000 a una empresa. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/ETukdHFXT2 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 13, 2026

La investigación se inició luego de que una empresa denunciara haber sido víctima de una maniobra fraudulenta que provocó pérdidas económicas estimadas en 50 mil balboas.

Proceso judicial en Panamá, está en curso

Las autoridades indicaron que los sospechosos serán puestos a disposición de un juez de garantías para la realización de las audiencias correspondientes dentro del proceso penal.

El caso continúa bajo investigación mientras el Ministerio Público recopila pruebas y determina el grado de participación de cada uno de los involucrados.