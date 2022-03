Presentan dos iniciativas de ley relacionadas con proceso de revocatoria de mandato

https://twitter.com/asambleapa/status/1506025331915993091 El diputado Bernardino González, presentó la iniciativa legislativa que adiciona un artículo al Código Electoral, para proteger y garantizar el derecho de los electores a participar dentro de los procesos de revocatoria de mandato. #AsambleaDePuertasAbiertas pic.twitter.com/DypUZU1PEH — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 21, 2022

“El electorado está íntimamente vinculado con el proceso de revocatoria y lo establece la propia constitución, el Artículo 150 establece que el diputado representa en la Asamblea Nacional al partido político que lo postula y a los electores que los escogen… inicien los procesos de revocatoria de mandato los partidos políticos porque así lo establece la Constitución, lo que yo defiendo es que se debe respetar la garantía fundamental, el sagrado derecho del debido proceso que tienen los electores, yo no puedo entender un proceso de revocatoria de mandato, llevar ese proceso y no ir a la parte del electorado, que es una parte vinculada con ese proceso”, detalló González.

Señaló que le corresponde al Tribunal Electoral reglamentar cómo se realizará el traslado de la demanda de revocatoria de mandato a los electores, así como garantizar la representación legal especial gratuita.

“En ese sentido, nosotros estamos presentando este anteproyecto de ley para garantizar que el electorado, el pueblo soberano sea escuchado, si usted le va a revocar el mandato a un diputado y no escucha a los electores entonces ese proceso está viciado, nace muerto, por lo cual yo considero que este anteproyecto de ley es importante porque ya no vamos a entrar a discutir si el partido político puede o no puede iniciar un proceso de revocatoria de mandato, sí puede hacerlo, la Constitución lo establece, pero también hay que darle lectura al Artículo 32 de la Constitución y garantizar el contradictorio y el derecho a las partes, no podemos dejar al actor principal que es el electorado, que es el pueblo que los tiene aquí, en indefensión”, recalcó el parlamentario.

Asimismo, el diputado Juan Diego Vásquez presentó un anteproyecto de ley que busca una reforma constitutiva en la revocatoria de mandato de los diputados.

“En cumplimiento de un compromiso que asumí y que algunos colegas han decidido respaldarme, un acto de reforma constitutivo para poder darle un nuevo aire y darle un nuevo tono en la forma en la que se revoca el mandato de diputados principales y suplentes en el país, para poder asegurar lo que para mí y algunos representaría más democracia y así mantener la discusión en el sentido académico y para poder robustecer y no debilitar nuestra institucionalidad democrática”, expresó Vásquez.