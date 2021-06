Presentan solicitud de información del contrato entre el Estado y PPC

Lombana habla de la solicitud de información que hizo a la AMP

Lombana, quien calificó como “lesivo para la nación” este contrato, solicitó las copias de las actas, el quórum, que se le detalle quiénes se declararon impedidos, qué se discutió, qué votaciones hubo, cómo quedaron, y quienes pidieron cortesía de sala.

“Ayer ejercimos un derecho ciudadano que nos permite solicitar acceso a información que es pública, ya que ha habido tanto secreto y tanto misterio alrededor del contrato de la renovación por parte del Estado a Panama Ports. No hemos visto qué se discutió, ni cuáles fueron todas las incidencias durante esos días, lo que hemos visto son comunicados y anuncios pagados y alguna que otra entrevista”, precisó Lombana.

El excandidato presidencial, dijo que espera que no le den una excusa o argumentación legal para no dar la información. “A mí no me sorprendería que no existan actas y tampoco me sorprendería que traten de usar algún tipo de argumentación legal para evitar cumplir con la obligación. Dependiendo de lo que nos den entonces tendremos nuestros argumentos legales”, añadió.

“Se la han pasado diciendo que la empresa cumplió con el contrato. Odebrecht también cumplió con el contrato y eso no significa que no hubo delitos. Nos están mintiendo y robando en la cara”, dijo Lombana.

Demanda de nulidad

Por su parte, el abogado Roberto Ruíz, dio a conocer que está elaborando una demanda de nulidad de la resolución de la Junta Directiva de la AMP, a través de la cual solicitará la suspensión provisional de la renovación de este contrato.

Para Ruiz los informes que se reflejan de esta resolución carecen de certeza, veracidad, y competencia. “No puedes decirme que Panama Ports cumplió cuando la cláusula 2.3 no se ha estado honrando durante 15 años, son alrededor de 330 millones de dólares que la empresa ha dejado de pagarle al Estado”, acotó.