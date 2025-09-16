Panamá Nacionales -

Presidenta de la CSJ señala compromiso de fortalecer la justicia y confianza en el sistema judicial

El Órgano Judicial desarrolló este martes el V Congreso Anual de Administración de Justicia y Jornada de Rendición de Cuentas y Transparencia 2024-2025. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, aseguró que su gestión tiene el compromiso de fortalecer la justicia y confianza en el sistema judicial panameño.