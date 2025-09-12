Pago de intereses del CEPADEM: ¿Quiénes cobrarán el cheque según la Ley 727?

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional el proyecto de Ley 727, lo que abre la puerta para que el Gobierno sancione y ejecute el pago de los intereses pendientes sobre la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes ( CEPADEM ) . Esto significa que más de 600 mil jubilados y pensionados podrán recibir finalmente los montos que se les adeudan, luego de décadas de reclamos.

El Cepadem fue entregado parcialmente en 2017 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no incluyó los intereses generados entre 1972 y 1983. En 2019, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 727, que amplió el cálculo hasta ese año, reconociendo 37 años de adeudo frente a los 12 inicialmente contemplados.

Ahora, con el fallo favorable, el pago será integral y con intereses acumulados, bajo un proceso más ágil y transparente.

Cómo se calcularán los pagos pendientes

El proyecto de Ley 727 establece que:

Se sumará el capital retenido más los intereses acumulados.

Se restará lo que ya fue pagado con el Cepadem.

La diferencia resultante será lo que reciba cada jubilado.

De esta manera, el fallo garantiza que los beneficiarios reciban lo que por ley les corresponde, cerrando así un capítulo de más de cuatro décadas de reclamos.