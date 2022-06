Presidenta de la junta directiva de la CSS aclara que no se ha emitido informe sobre el IVM

CSS se mantiene a la espera de informe de la OIT sobre programa IVM

Añadió que si bien es cierto, el IVM es un tema importante que requiere ser solucionado, también es de relevancia hablar sobre la sostenibilidad de la institución en general.

“No es el único tema que no tiene una solución puntual, tenemos un tema de las plataformas informáticas que tiene, no uno, sino como cinco periodos de Gobierno en donde no se ha actualizado y no llegamos a esa mejora para poder tener información y atenciones al momento que se requieren, que sean tiempos acordes y ese es uno de los temas que, aunque tengamos una mejoría del programa del IVM y una validación, no lo vamos a poder implementar porque esta es una institución muy grande que no puede basarse en manejos manuales de la información”, explicó.

Agregó que se mantienen a la espera de que en julio sea entregado el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque considera que la información que contendrá no será diferente a la mencionada en varias ocasiones por expertos en economía.

“El informe que viene de la OIT no tiene una información diferente a la que tienen todos nuestros actuarios, los economistas y financistas que están en nuestro país, que son expertos en el tema y que han dado ya algunas indicaciones… las cifras siguen siendo las mismas, esperemos si hay alguna alternativa que se pueda adoptar en nuestro país”, expresó.