Presidente Cortizo exige celeridad en construcción de nuevo Hospital del Niño

Cortizo inspecciona avances de construcción de nuevo Hospital del Niño

“Nosotros requerimos más velocidad en este proyecto, no es que uo quiera inaugurarla, yo no inauguro obras, la inauguran la gente de la comunidad niños, niñas, yo no inauguro obras. A mi lo que me interesa es que se avance, que se avance bien y que se haga algo que ha estado esperando el pueblo panameño por nueve años, ese es el compromiso de ustedes, esta es una empresa internacional y les exijo, no es que les voy a pedir, les exijo que le pongan velocidad al proyecto”, dijo Cortizo durante un recorrido de inspección del proyecto en la Avenida Balboa.