Presidente Electo José Raúl Mulino se reúne con diputados

"Es una reunión rutinaria como me reuniré con todas las bancadas de la Asamblea… yo soy el presidente de todos los panameños, porque tenga una bancada, un partido de Gobierno, no quiere decir que voy a excluir a nadie, yo necesito un consenso mínimo", declaró el presidente electo.

image.png

Reunión entre diputados junto al presidente electo José Raúl Mulino

El presidente electo sostuvo una reunió con los diputados que conformarán la bancada del partido Realizando Metas en la Asamblea Nacional entre los que se encontraban estaba:

Alaín Cedeño (Panamá 8-6)

Ariel Vallarino (Panamá 8-5)

Dana Castañeda (Coclé 2-3)

Jamis Acosta (Chiriquí 4-1)

Lilia Batista (Panamá Oeste 13-4)

Luis Eduardo Camacho "El amigo fiel" (Circuito 8-2)

Luis Omar Ortega (Panamá 8-2)

Rogelio Revello (Colón 3-1)

Ronald de Gracia (Los Santos 7-2)

Sergio "Chello" Gálvez (Panamá 8-3)

Shirley Castañedas (Panamá Oeste 13-1)

Tomas Benavides (Veraguas 9-2)

Víctor Castillo (Colón 3-1)

Yuzaida Marín (Panamá Oeste 13-4)

Nelson Jakson (Colón 3-1)

En la reunión, también estuvo presente del diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Dorindo Cortez y su suplente Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente de la República, Ricardo Martinelli. A la reunión también se sumó un diputado del partido molirena.

Destacó que su compromiso es ser el presidente de todos los panameños, independientemente de su afiliación política, y que busca establecer un consenso mínimo para trabajar en beneficio del país.

Además, señaló que ha manifestado su interés en reunirse con la bancada de Coalición Vamos, a través de Juan Diego Vásquez, para continuar promoviendo el diálogo y la colaboración entre los diferentes sectores políticos.