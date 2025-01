Presidente de la CCIAP rechaza comentarios de Trump sobre el Canal de Panamá

Compromiso con la soberanía del Canal según la CCIAP

Arias dejó claro que el Canal de Panamá es patrimonio de los panameños y rechazó cualquier intención de intervención. "Si su verdadera intención es tomar el control del Canal, va a tener que usar la fuerza. No hay manera que a los panameños nos traten de quitar el Canal de Panamá", aseguró.

El líder gremial destacó que, aunque Panamá no cuenta con un ejército, su población está dispuesta a defender el canal con determinación:

"Estoy seguro de que todos nosotros nos vamos a parar de frente para asegurarnos de que el Canal de Panamá no nos lo quite nadie. El Canal de Panamá es de los panameños y pertenecerá a los panameños para siempre".

Un llamado a la unidad nacional

Estas declaraciones reflejan el sentir generalizado de la población panameña sobre la importancia histórica y estratégica del Canal, que ha sido administrado exitosamente por Panamá desde su transferencia en 1999. La posición de Arias también busca enviar un mensaje de unidad y firmeza frente a cualquier posible amenaza externa.

La Cámara de Comercio reafirmó su compromiso con la defensa de los intereses nacionales y con el mantenimiento de la soberanía sobre el Canal de Panamá, considerado uno de los pilares fundamentales de la economía y el orgullo nacional.