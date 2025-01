Panamá Entrevistas -

Argumentos de Trump "no son reales, ni son válidos", señala presidente de CCIAP

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, señala que los argumentos utilizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “no son reales, ni son válidos”. Agrega que si su verdadera intención es tomar el control del Canal “va a tener que usar la fuerza, no hay manera que a los panameños nos traten de quitar el Canal de Panamá. Los panameños si bien es cierto no tenemos un ejército, todos nosotros estoy seguro que nos vamos a parar de frente a asegurarnos que el Canal de Panamá no nos lo quite nadie, el Canal de Panamá es de los panameños y pertenecerá a los panameños para siempre, esa es nuestra opinión y esa es la manera en que tenemos que defenderlo”.