Panamá Nacionales -

Presidente Mulino designa dos nuevos magistrados de la Corte

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, designó a Gisela del Carmen Agurto Ayala y a Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agurto y Villalobos reemplazarán a los magistrados Cecilio Cedalise, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, y a la magistrada Ángela Russo, de la Sala Primera de lo Civil, respectivamente, cuyos períodos vencen en diciembre de 2025.