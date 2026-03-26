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Programa de Salud Escolar beneficiará a más de 50 mil estudiantes de San Miguelito

Más de 35 escuelas y 50 mil estudiantes de San Miguelito se verán beneficiados con la primera etapa del Programa de Salud Escolar, mediante el cual tendrán acceso gratuito a servicios de salud, como odontología, vacunación, entre otros. Las autoridades también realizarán operativos a vendedores ambulantes que ofertan productos no saludables en los alrededores de los centros educativos.