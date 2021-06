Promulgan decreto que establece nuevas medidas restrictivas en varios sectores de Panamá

El documento establece que a partir del domingo 20 de junio de 2021, para el distrito de Aguadulce se dará una cuarentena total los domingos, sin jornada ni movilidad, que comprenderá desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Además, de un toque de queda de lunes a sábado, desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Panamá Oeste, Norte y Este

Tras el aumento permanente y constante de casos de COVID-19, también a partir del 21 de junio, el sector de Pacora en Panamá Este, Panamá Oeste y los corregimientos de Panamá Norte (Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba Campos, Chilibre, Caimitillo y Las Cumbres), tendrán toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta 4:00 a.m. de lunes a domingo.

Distrito de Colón

El toque de queda también será de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., de lunes a domingo, únicamente en el distrito de Colón. El horario de cierre de los comercios será 9:00 p.m.

Herrera y Los Santos

Desde el 21 de junio, el toque de queda será de lunes a domingo, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., y el cierre de comercios será a las 9:00 p.m.

Se exceptúan de estas medidas Ocú, Los Pozos, Pedasí y Pocrí, que mantendrán el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Chiriquí

En Chiriquí se levanta las medidas de toque de queda de lunes a sábado, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. y la cuarentena de domingo para los distritos de Tolé y San Lorenzo, pero se mantiene el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

Veraguas

Se levanta a partir del lunes 21 de junio, las medidas de toque de queda de lunes a sábado, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. y la cuarentena total de domingo en el distrito de Las Palmas, sin embargo continúa con el toque de queda de lunes a domingo de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

El decreto que lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.