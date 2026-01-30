Panamá Nacionales -

Pronunciamiento del presidente Mulino sobre fallo que declara inconstitucional contrato de PPC

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. Mulino prometió una transición ordenada para la salida de PPC, y designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta, como coordinador.