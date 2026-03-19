Panamá Deportes -  19 de marzo de 2026 - 12:01

Panamá inaugura Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos "Matador" Tejada

El Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada fue inaugurado y será sede de eventos deportivos regionales.

El Centro de Alto Rendimiento tiene un moderno complejo administrativo.
El Centro de Alto Rendimiento tiene un moderno complejo administrativo.Cortesía
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Infraestructura deportiva y alcance del proyecto

El complejo cuenta con más de 94 mil metros cuadrados, incluyendo áreas cerradas y espacios abiertos para distintas disciplinas. Entre sus instalaciones se encuentran un gimnasio, un centro acuático con piscina olímpica, pista de atletismo, cancha de fútbol con medidas FIFA, áreas para deportes de combate y gimnasia, así como un edificio administrativo con servicios de medicina deportiva.

También dispone de alojamiento para deportistas con 40 habitaciones, estacionamientos y sistemas de servicios básicos como agua, electricidad y tratamiento sanitario.

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Sede de eventos y uso deportivo

El centro está previsto como sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, evento que reunirá a delegaciones de varios países de la región. Además, será utilizado para el entrenamiento de atletas de alto rendimiento y la organización de competencias nacionales e internacionales.

Durante el acto de inauguración participaron autoridades, representantes del deporte y figuras vinculadas al ámbito deportivo, en un evento que marcó la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.

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