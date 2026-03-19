Centro de Alto Rendimiento Deportes -  19 de marzo de 2026 - 11:15

Emotivo homenaje: hijo de "Matador" Tejada honra legado de su padre

Luis Tejada Jr. agradeció el homenaje a su padre durante la inauguración del centro que lleva su nombre.

Hijo de Matador Tejada honra legado de su padre

Hijo de "Matador" Tejada honra legado de su padre

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Luis Tejada Jr., hijo del recordado exfutbolista panameño Luis Tejada Hansell, agradeció el homenaje rendido a su padre durante la inauguración del nuevo Centro de Alto Rendimiento que lleva su nombre.

Centro de Alto Rendimiento lleva el nombre de Luis Tejada

Durante el acto, Tejada Jr. destacó el significado del reconocimiento, resaltando los valores que caracterizaron la vida y carrera del exdelantero de la Selección de fútbol de Panamá.

“Es un honor inmenso ver cómo su legado trasciende y queda reflejado en un lugar que representa su esfuerzo, su disciplina y su superación, que son los valores que él siempre llevó en el transcurso de su vida”, expresó. “Es un honor inmenso ver cómo su legado trasciende y queda reflejado en un lugar que representa su esfuerzo, su disciplina y su superación, que son los valores que él siempre llevó en el transcurso de su vida”, expresó.

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Un espacio para el alto rendimiento

El Centro de Alto Rendimiento busca convertirse en un punto clave para la formación y preparación de atletas, inspirado en la trayectoria de uno de los futbolistas más emblemáticos del país.

Luis Tejada Hansell es recordado como uno de los máximos referentes del fútbol nacional, cuya huella permanece tanto dentro como fuera de las canchas.

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